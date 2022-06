Brandende vrachtwagens veroorzaken verkeershinder op E19 en E40 in Luik en Waals-Brabant

Op de E40 in de richting van Brussel kwam een vrachtwagen met stro aan boord rond 3.30 uur op zijn kant terecht ter hoogte van Herstal (Luik). Het voertuig schoot in brand en versperde er twee rijstroken.

De chauffeur raakte gewond, maar volgens de federale politie is zijn leven niet in gevaar. De hulpdiensten sloten de snelweg af en de civiele bescherming is nog bezig met het opruimen van de rijbaan. Er staan lange files.

Op de E19 in Itter (Waals-Brabant) vloog omstreeks 8.30 uur een vrachtwagen met houtafval in brand. Het brandende voertuig veroorzaakt veel rookhinder en de snelweg is in de richting van Bergen gedeeltelijk versperd.

Er vielen geen gewonden. Door het ongeval staan er lange files.