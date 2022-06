Anna, samen met haar zoontje, in Zaporizja, waar ze na haar evacuatie uit Azovstal wordt opgevangen door haar broer. — © rr

Vijfenzestig dagen schuilde Anna Zaitseva onder de Azovstal-fabriek, het laatste bolwerk van Oekraïens verzet in Marioepol. Ze is een van de honderden burgers die zich in de schaduw van het verzetsverhaal bevonden.