Schooldeur Uvalde was wel degelijk dicht maar automatisch slot werkte niet

Aanvankelijk zei de politie dat de schutter in Uvalde, waar 21 mensen vorige week om het leven kwamen, via de deur de school had kunnen binnendringen omdat een leerkracht die had laten openstaan. Intussen blijkt dat die deur wel degelijk gesloten werd door de leraar nadat die laatste geweerschoten had gehoord.

De achterdeur van de Rob Elementary school ging niet goed op slot, zo kon de achttienjarige Salvador Ramos de school binnendringen waar hij 19 kinderen en twee leerkrachten van het leven beroofde”, zegt de politie een week na de dodelijkste schietpartij in de VS sinds Sandy Hook in 2012.

Aanvankelijk zei de Texaanse politie dat de achterdeur door een niet bij naam genoemde leraar open was blijven staan. Dat was echter niet het geval. Eens de leerkracht schoten hoorde, sloot die meteen de deur. Helaas ging die niet op slot, zoals wel de bedoeling is. Dat meldde de politie dinsdag tijdens een persconferentie. “We hebben het geverifieerd. Nu weten we waarom de deur niet dicht was”, klinkt het. Dankzij videobeelden kon de theorie ook bevestigd worden.

De leerkracht zou naar buiten gegaan zijn om eten te halen uit de auto. “Maar ze zag dan plots wat er gaande was waardoor ze snel naar binnen liep om haar gsm vast te pakken. Toen ze weer naar buiten rende was ze aan de telefoon met de hulpdiensten. Toen de man van het uitvaartcentrum riep dat Ramos een wapen vasthad, rende de leerkracht meteen weer naar binnen. Ze haalde de steen weg die de deur tegenhield en ging binnen. Ze zegt zich te herinneren dat ze de deur sloot toen ze aan het bellen was. Ze dacht dat de deur op slot zou zijn, omdat dat is hoe die deur werkte”, klinkt het bij de politie.

Sinds de schietpartij werd geprobeerd een nauwkeurige tijdlijn te maken om na te kunnen gaan waar het allemaal is fout gelopen. Er kwam namelijk heel wat kritiek op het feit dat er zo lang gewacht werd door de politie om het gebouw binnen te treden. Er werd soms tegenstrijdige informatie verstrekt en enkele verklaringen werden ook plots een uur later ingetrokken.