Pas geopend. Hortense in Alken, waar je shoppen kan combineren met een wijntje of kop koffie

Na eerdere vestigingen als ‘Mademoiselle Hortense’ opent Jennifer Thirion nu Hortense in de Steenweg in Alken. “Vanaf nu bieden we ook mannenkledij aan.” — © RAPO

Eerder had ze al de kledingzaak ‘Mademoiselle Hortense’, nu is de ‘mademoiselle’ weggevallen en opent Jennifer Thirion op de Steenweg in Alken ‘Hortense’. “Vanaf nu gaan we namelijk ook mannencollecties aanbieden”, zegt Jennifer. Wie moe geshopt is, kan terecht in de koffie- en wijnbar van de winkel.

Na een eerder verblijf onder de naam Mademoiselle Hortense in de Hoogdorpstraat en de Bisschopsweyerstraat in Alken, opende Jennifer Thirion nu haar nieuwe zaak Hortense in de Steenweg in Alken. “Mademoiselle is inderdaad verdwenen sinds onze verhuizing”, zegt Jennifer. “In onze nieuwe zaak gaan we namelijk ook mannencollecties aanbieden. Ons nieuw concept draait rond beleving, de klanten een thuisgevoel bezorgen, maar vooral rond genieten. De kleren die we aanbieden, zijn als het ware therapeutisch. Ze doen je uniek, vrouwelijk of mannelijk en vrij voelen.”

Oude kasteeldeuren

Hortense biedt romantische en casual chic kleding aan van exclusieve merken in België. Ook vind je er een groot assortiment terug tot maatje 50. Naast shoppen kan je ook even verpozen in de koffie- en wijnbar. “In de toekomst willen we graag antipasti-planken aanbieden met Siciliaanse charcuterie en kaas”, zegt Jennifer. “Ook bieden we zelfgemaakte zoetigheden aan en denken we eraan om een keer per maand een ontbijt te organiseren. Maar ook meetings zijn bij ons mogelijk.”

Jennifer zette extra in op de uitstraling van de winkel. “We hebben authentieke materialen gebruikt zoals oude kasteeldeuren voor de etalage, gepatineerde meubels, een oude kapblok als wasbak… Een oude werkbank wordt gebruikt als tafel voor de kleren, wijnvaten vormen statafels en een houten stok dient als klerenrek.”

Praktische info

Uitbaatster: Thirion Jennifer

Steenweg 121 A, Kortessem

0498/17.99.89

Open: maandag van 13 tot 18 uur, dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur, elke tweede zondag van de maand van 13 tot 17 uur