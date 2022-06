Overzicht: gratis zomerevents in Limburg die je niet mag missen

VVW Zutendaal glijdt de zomer uit

Op zondag 28 augustus glijdt VVW Zutendaal letterlijk de zomer uit met een spectaculaire glijbaan. Met een speciaal voorzien zeil toveren ze een helling van maar liefst 25 meter om tot een attractie voor de echte durfal. Neem gerust je opblaasbare zwemband of unicorn mee en baan je een weg naar beneden.

Zondag 28 augustus 2022, Sellerveldstraat 10, Zutendaal. Meer info: https://vvwz.be/event/vvw-zutendaal-glijdt-de-zomer-uit

Zutendaal glijdt de zomer uit. — © VVW Zutendaal

Heidefeesten

De Heidefeesten in Genk zijn terug van weggeweest en toveren naar jaarlijkse traditie de Genkse wijk Bret-Gelieren om tot de place to be. Dit wijkfeest heeft alles te bieden voor een weekend vol plezier met familie en vrienden. Stip het laatste weekend van augustus alvast aan in jouw zomeragenda.

26 t.e.m. 28 augustus 2022, Bret-Gelieren, Genk, Gratis toegang. Meer info: www.heidefeesten.be

© Jasper Moermans

Openkerkdagen & PentaToontTalent

Tijdens het Openkerkenweekend in Tongeren breng je een vrij bezoek aan de kloostergang en -tuin van het Teseum. De Pentagoon Academie organiseert er bovendien diverse expo’s. Op zaterdag kan je komen luisteren naar concerten van de klassieke richtingen van de academie. PentaToontTalent strekt zich uit over activiteiten op het Vrijthof, het huis van de advocaat en het gerechtshof.

Datum: 4 en 5 juni 2022, van 10 tot 17 uur, Bret-Gelieren, Genk. Meer info: www.teseum.be/4-5-juni-openkerkendagen-pentatoonttalent/

PentaToontTalent in Tongeren. — © Pentagoon Academies

Oldtimermeeting

Classic Cars Friends Peer is een oldtimermeeting die elke donderdag plaatsvindt in het centrum van Peer, met elke week een nieuw thema. Kom naar de Ferrari-meeting, de American Retro-meeting of de Mercedes Days. Tijdens het event is er gratis kinderanimatie en muziek. Hier haalt iedere autoliefhebber zijn hart op.

Iedere donderdag van 5 mei t.e.m. 15 september 2022, vanaf 18 tot 23 uur. Het centrum van Peer. Meer info: www.classiccarsfriendspeer.be

De oldtimermeeting in Peer. — © Classic Cars Friends Peer

Beiaardconcerten

Kom jij graag genieten van de historische sfeer van de Tongerse binnenstad in combinatie met de nostalgische tonen van de klokken van de Basiliek? Woon dan de beiaardconcerten bij, georganiseerd door vzw De vrienden van het Le Picard-orgel Tongeren. Elk concert duurt drie kwartier.

25 juni 2022, van 15 tot 15.45 uur en 10 september 2022, van 16 tot 16.45 uur. Stadhuisplein, Tongeren. Meer info: www.tongeren.be/activiteiten/detail/3319/beiaardconcerten

Openlucht kunsthappening

Hou je van kunst? Dan is de openlucht kunsthappening in Sint-Truiden het event dat je deze zomer niet mag missen. Elk jaar tonen ruim 120 kunstenaars hun talent en etaleren ze hun werk, van schilderkunst over fotografie tot beeldhouwkunst. Verlies jij je hart aan een van de werken en ga jij met een echt kunstwerk naar huis?

15 augustus 2022, Begijnhof, Sint-Truiden. Meer info: www.kunsthappening.be

Dialectnamiddag Hessels Ouër

Beleef, herken en leer het Hasseltse dialect tijdens het Hessels Ouër, de dialectnamiddag in Het Stadsmus. Karin De Greeve vertelt je in sappig Hessels de geschiedenis van de Hasseltse Garde Civique. Je leert dus niet enkel bij over de Hasseltse klanken, maar ook over het rijke verleden van de stad.

Zondag 26 juni 2022, van 15 tot 17 uur. Guido Gezellestraat 2, Hasselt. Meer info: www.hasselt.be

Grote grazers-safari

Hou jij van een stevige wandeling en leer je in de tussentijd ook graag iets bij over de fauna? Trek dan je wandelschoenen aan voor de grote grazers-safari in Dilsen-Stokkem. Je baant je samen met gids Albert een weg door de graslanden om de Konikpaarden en Gallowayrunderen te leren kennen.

12 juni 2022, vanaf 14 uur. Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2, Dilsen-Stokkem. Meer info: www.limburgs-landschap.be

De grote grazers-safari in Dilsen-Stokkem — © Andre Vaesen

Openluchtcinema

Het zomerse cultuurfestival MoMeNT in Tongeren organiseert in samenwerking met filmplatform MOOOV en het Gallo-Romeins Museum drie keer op donderdag een filmavond op het Museumplein. Op 14 juli staat La Belle Epoque op het programma, op 4 augustus 21 Grams en op 25 augustus Le Sorelle Macaluso. Er zijn stoelen en dekentjes beschikbaar. Wie wat meer comfort wil, mag zijn eigen stoel meebrengen. (rusm)

Op donderdag 14 juli, 4 augustus en 25 augustus 2022, vanaf 21.30 uur, Museumplein, Tongeren. Meer info: www.moment.tongeren.be

Modderdag

Is je zoon of dochter een echte wildebras en is spelen in de modder het liefste wat ze doen? Schrijf hen dan in voor de Modderdag in Houthalen. Gids Lydia leert hen wat modder is en wat je er allemaal mee kan doen. Samen maken ze moddersoep of laten ze hun creativiteit de vrije loop tijdens het maken van een modderschilderij. Vies worden is natuurlijk verplicht!

29 juni 2022, vanaf 14 uur, Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6, Houthalen. Meer info: www.limburgs-landschap.be

© Shutterstock

Extra tips:

Theater op de Markt

Circustheater van de bovenste plank, daar staat Theater op de Markt in Hasselt voor. Het stadspark wordt omgebouwd tot een groot circusdorp waar circusgezelschappen uit binnen- en buitenland enkele bijzondere performances en installaties brengen. Theater op de Markt wil nog meer dan anders met energieke en interactieve voorstellingen mensen samenbrengen in de openbare ruimte. Binnenkort maakt de organisatie het programma bekend. Hou de website in de gaten.

Gedeeltelijk gratis. Van 10 tem 14/8 in het stadspark in Hasselt. Info: www.theateropdemarkt.be

© Jan Castermans

Lachfestival

Hou je van humor? Dan moet je begin juli in Houthalen zijn voor het vijfdaags humor- en theaterfeest, het Lachfestival. Daar kom je uiteenlopende disciplines tegen, van circus tot improvisatie en spektakel. Hoogtepunt is het straattheaterfestival op 10 juli met Per-Q & White Wings, Mimo Huenchulaf, Circus Marcel, Cie La Tal en anderen.

Van 6 tot 10/7 op verschillende locaties in Houthalen. Grotendeels gratis. Voor sommige voorstellingen heb je een ticket nodig. Info & online tickets: www.lachfestival.be

© Lachfestival

Vollebak Vennestraat

De lekkere geuren, op en top gezelligheid, straatanimatie en een streep muziek: dat is Vollebak Vennestraat in Genk. Vier zaterdagen lang wordt de multiculturele en culinaire Vennestraat volledig autovrij gemaakt, zodat je er gezellig kan tafelen en kan proeven van alles wat de straat te bieden heeft. Het is een echt volks, artistiek en culinair feest met authentiek soul food en hippe drankjes.

Op zaterdag 20 en 27/8, 3 en 10/9 in de Vennestraat in Genk. Toegang is gratis. Info: www.visitgenk.be/nl/vollebakvennestraat

© Stad Genk

Lommel Leeft

Lommel gaat knallen, dat staat vast. Een hele zomer lang is er tijdens Lommel Leeft van alles te beleven. Het feest begint op 24 juni met Harmonie in het Park. De grootste evenementen vinden plaats op 29 juni met School’s Out en optredens van Camille en Joost. Op 3 juli is er een kinderfestival met K3. Op 7 juli staat Bart Peeters op de planken. Later is er ook nog Vlaanderen Zingt, Blues in het Park en meer.

Van 24/6 tem 28/8 op verschillende locaties in Lommel. Lommel Leeft is gratis. Het volledige programma vind je op: www.lommelleeft.be

© Robert Boons

Genk on Stage

Eind juni kan je in Genk drie dagen lang genieten van het gratis stadsfestival Genk on Stage. Met lokaal talent, toppers uit eigen land en van over de grens zal elke muziekliefhebber er zijn gading vinden. Meer dan vijftig artiesten geven het beste van zichzelf: van Bart Peeters tot de Jeugd van Tegenwoordig, Clement Peerens Explosition, Bluai, Amber Broos, Kapitein Winokio, en veel meer.

Van 24 tot 26/6 op het Stadsplein, het Evenementenpark en andere locaties in Genk. Genk On Stage is gratis. Info: www.genkonstage.be

Bart Peeters. — © Victoriano Moreno

Torenfeesten

Ga de Reus der Kempen van Peer bewonderen tijdens de torenfeesten en steek je handen uit de mouwen tijdens de middeleeuwse ambachtenmarkt.

Zondag 26 juni 2022, vanaf 13 uur, Armand Preud‘hommeplein, Peer. Meer info: www.peer.be

Live muziek op Zwart Goud

Bands ontdekken nog voor ze op de grote podia van Pukkelpop of Werchter staan? Dan moet je bij Zwart Goud in Eisden zijn. Aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen geeft lokaal opkomend talent het beste van zichzelf. De toegang is gratis.

Zaterdag 30/7 Praktische info vind je binnenkort via Facebook.

Een zomeractiviteit gespot die niet in ons overzicht voorkomt? Stuur ‘m in via onderstaand formulier