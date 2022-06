PVDA overhandigt petitie met 100.000 handtekeningen voor lagere brandstofprijzen aan kabinet premier

De PVDA ijvert al langer voor een maximumprijs van 1,40 euro per liter brandstof. “Morgen wordt een nieuwe recordprijs voor benzine aangekondigd van 2,138 euro per liter. De prijsexplosie is onhoudbaar voor werkende mensen en gezinnen. Van de 2 euro per liter aan de pomp verdwijnt nog altijd bijna de helft in de zakken van de overheid”, zegt voorzitter Raoul Hedebouw.

Hij pleit voor een afschaffing van de accijnzen. “Duitsland verlaagt de accijnzen op brandstof vandaag met 35 eurocent per liter. Dat is nog onvoldoende, maar er beweegt tenminste iets.” Om die ingreep te betalen, herhaalt Hedebouw de eis voor een bijzondere heffing op de winsten van de oliemultinationals. “Bedrijven als Total, Shell en Exxon boeken massaal overwinsten, onder andere door pure speculatie. De champagne stroomt er van de trappen, terwijl de gewone mensen het steeds moeilijker krijgen om het einde van de maand te halen”, laakt hij.

De federale regering nam eerder al maatregelen om de factuur te drukken en wellicht komen er binnenkort nog koopkrachtmaatregelen bij. “De prijsverlaging van 17 cent, die de federale regering toegaf in maart, zijn peanuts. En nu wil eerste minister De Croo wachten tot midden juni op conclusies van zijn groep van deskundigen. De mensen verwachten nu een antwoord”, aldus nog Hedebouw.