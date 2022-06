Zoon van Madonna draagt jurk op bokswedstrijd als ode aan zijn bekende moeder

Zo moeder, zo zoon. David Banda, de zestienjarige zoon van popster Madonna en Guy Ritchie, gooide hoge ogen toen hij afgelopen weekend in een jurk verscheen tijdens WBA World Lightweight Championship in New York City. Opvallend detail? Zijn moeder droeg de jurk al eens in 1993.

Niet alle aandacht ging tijdens de WBA World Lightweight Championship naar het boksen. Het was vooral David Banda die met de aandacht ging lopen. Of was het zijn outfit? David droeg een rode jurk met witte strepen, een design van sportmerk Adidas in samenwerking met modehuis Gucci, als ode aan zijn bekende moeder. Want mama Madonna verscheen zo’n negentien jaar geleden in een soortgelijke jurk van Adidas. Ze droeg de sportieve creatie toen op de première van de film Sleepless in Seattle.

LEES OOK:

Het Italiaanse modehuis Gucci was er als de kippen bij om een foto te delen op Instagram van hun nieuwste samenwerking met David Banda. “Dit is wat ze noemen een het verleden ontmoet het heden-momentje. De originele jurk maakte deel uit van een samenwerking tussen Adidas en ontwerpster Laura Whitcomb (de eerste designer ooit die samenging met Adidas, red.). De jurk werd heruitgevonden door Alessandro Michele en zal te zien zijn in de nieuwste collectie van Gucci.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen