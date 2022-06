OPROEP. Everzwijnen overspoelen Limburg. Kreeg jij er al mee te maken?

Sommige takelden een hond toe, een andere had wel zin in een potje petanque. De everzwijnen overspoelen Limburg. Kreeg jij er al mee te maken?

Alleen al deze maand waren er tal van incidenten met everzwijnen in Limburg. Zo takelde een rotte maandagnacht een hond toe in Genk. In diezelfde stad dook er dan weer eentje op tijdens een petanquewedstrijd. In Hasselt raakte een dertiger gewond nadat hij met de wagen moest uitwijken voor een ever. En de dieren die de voor- en achtertuinen onveilig maken, zijn intussen niet meer te tellen.

Voor een reportage in de krant zijn wij op zoek naar uw ervaring met everzwijnen. Stond jij plots oog in oog met eentje? Zorgde zo’n dier bij jou al voor schade? Laat het ons hier weten.