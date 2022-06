Niet e-sports maar “jeu vidéo de compétition”: Frankrijk bant Engelse gaming-woorden

In de cloud spelen? Jouer en nuage. Een e-sporter? Un joueur vidéo de compétition. Omdat de videogamesector bol staat van Engelse woorden, heeft het Franse ministerie van Cultuur nu een tegenoffensief gelanceerd. Er is een lijst gemaakt met Franse alternatieven voor al die woorden. De lijst is verplichte kost voor al het overheidspersoneel in Frankrijk.

Die mogen dus niet meer spreken over pro-gamers, maar moeten joueurs professionnels zeggen. Een streamer, iemand die live uitzendt hoe hij aan het gamen is, wordt dan een joueur-animateur en direct.

“Die Engelse woorden kunnen een barrière vormen om de taal te verstaan voor mensen die niet aan gaming doen”, laat het Franse ministerie van Cultuur weten. Het land voert al eeuwenlang een strijd om de taal “zuiver” te houden. De Académie Française, die als taalwaakhond optreedt in Frankrijk, haalde een paar maanden terug al “Ouigo” aan als voorbeeld van pure taalverloedering. Ouigo, dat zijn de goedkope hogesnelheidstreinen van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. En je spreekt het uit als het Engelse “we go”, dus.