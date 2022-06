Unicef: 100 dagen oorlog in Oekraïne, 5,2 miljoen kinderen in nood

Het is bijna 100 dagen geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel en een oorlog startte. In die tijd zijn meer dan 5 miljoen kinderen ook slachtoffers geworden van de oorlog en hebben ze dringend nood aan humanitaire hulp, zo schrijft Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Volgens informatie van het OHCHR, het mensenrechtenbureau van de VN, worden dagelijks gemiddeld 2 kinderen gedood en raken er meer dan 4 gewond. Civiele infrastructuur waarvan kinderen afhankelijk zijn, denk aan scholen, wordt nog steeds beschadigd of vernietigd. De teller staat ondertussen op 256 gezondheidsvoorzieningen en een zesde van de “veilige scholen” die door Unicef gesteund worden in het oosten van het land. Honderden andere scholen raakten ook beschadigd.

De kinderrechtenorganisatie waarschuwt voor een acute crisis op het vlak van kinderbescherming door de oorlog. Enerzijds lopen kinderen die wegvluchten van de oorlog een groot risico om van hun familie gescheiden te raken en in mensenhandel en seksuele uitbuiting te belanden. De meeste kinderen zijn blootgesteld aan erg traumatische gebeurtenissen en hebben behoefte aan veiligheid en stabiliteit. Anderzijds leidt de oorlog er ook toe dat veel gezinnen niet meer in basisbehoeften kunnen voorzien en geen voldoende steun kunnen bieden aan hun kinderen.

Daarom roept Unicef op tot een staakt-het-vuren en bescherming van alle kinderen in Oekraïne. Er moet volgens de organisatie een einde komen aan het gebruik van explosieve wapens en volledige humanitaire toegang voorzien worden om kinderen in nood veilig en snel te kunnen bereiken en verzorgen. “Zonder een dringend staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen zullen kinderen blijven lijden – en de gevolgen van de oorlog zullen kwetsbare kinderen over de hele wereld treffen”, zegt Unicef-directrice Catherine Russell.