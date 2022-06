Oostenrijk schaft mondmasker af op openbaar vervoer en in winkels

Oostenrijk versoepelt woensdag de coronaregels: het dragen van een mondmasker is er niet langer verplicht op het openbaar vervoer en in supermarkten, en dat tot eind augustus. In ziekenhuizen en bejaardentehuizen moet wel nog altijd een mondmasker worden opgezet.

Ook in Wenen blijft het dragen van een masker gedeeltelijk verplicht, aldus burgemeester Michael Ludwig. In de Oostenrijkse hoofdstad moet een mondmasker gedragen worden op het openbaar vervoer, in dokterspraktijken en in apotheken.Het mondmasker zal waarschijnlijk opnieuw verplicht worden als het aantal besmettingen in Oostenrijk in het najaar stijgt, zoals wordt verwacht. De incidentie op zeven dagen per 100.000 inwoners in Oostenrijk ligt momenteel rond de 175.