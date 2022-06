Ruim 5.200 Vlamingen geven de auto vrijaf in juni

Met de campagne wil Netwerk Duurzame Mobiliteit zoveel mogelijk Vlamingen dertig dagen lang laten proeven van alternatieven voor hun eigen auto. Van alle Vlaamse enthousiastelingen woont één derde (32,8 procent) in de provincie Antwerpen, 28 procent in Oost-Vlaanderen, 19 procent in Vlaams-Brabant en 16 procent in West-Vlaanderen. Limburg geeft de auto weinig rust, want slechts 6,5 procent van de deelnemers is Limburger. Het gros van alle deelnemers (59 procent) woont in grotere steden.

Een andere opvallende vaststelling bij de deelnemers is dat zestigers even enthousiast zijn als twintigers. “Een hoopgevend signaal dat ook zij nieuwsgierig zijn naar duurzame alternatieven”, vertelt ambassadrice Cathy Macharis, professor Mobiliteit aan de VUB. In het algemeen geven de deelnemers wel aan zich al geregeld met de trein, te voet of met de fiets te verplaatsen.

De voornaamste reden om toch nog de auto te gebruiken is de afstand (48 procent). Meer dan vier op de tien Vlamingen (43 procent) gebruiken de wagen omdat ze vinden dat het aanbod openbaar vervoer onvoldoende is. Andere redenen om de auto nog te gebruiken zijn de snelheid om een bestemming te bereiken (42 procent), comfort (35 procent), weersomstandigheden (35 procent) en rijplezier (16 procent).

Wie nog wil intekenen op de campagne, kan dat nog steeds doen via www.30dagenminderwagen.be.