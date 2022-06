WHO Europa waarschuwt voor verspreiding apenpokken tijdens festivalseizoen

Het onderzoek tot dusver wijst uit dat de uitbraak in de regio half april al aan de gang was, zegt de WHO. Het is de grootste en geografisch meest verspreide uitbraak van apenpokken die ooit buiten de endemische gebieden in West- en Centraal-Afrika is gemeld. Door de opheffing van de coronamaatregelen, met een toename van de reizen en grote evenementen, was er sprake van een snelle en toegenomen overdracht. Omdat het virus zich niet via dezelfde weg verspreidt als het coronavirus, is er volgens de huidige kennis geen behoefte aan maatregelen op bevolkingsniveau die even uitgebreid zijn als die voor corona, aldus Kluge. “Maar – en dit is belangrijk – we weten nog niet of we de verspreiding ervan volledig kunnen indammen”. Daarom moeten de besmettingen worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door duidelijke communicatie, isolatie van besmette personen en doeltreffende tracering van contacten.