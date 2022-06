Camille komt vijf keer naar je toe deze zomer

Dit is wel degelijk het jaar van Ilayda Cicek, die als ILA in de prijzen viel op De Nieuwe Lichting. De Peerse is deze zomer op vier Limburgse podia te zien: Blues Peer (4/6), Rock Herk (16/7), Absolutely Free Festival Genk (6/8) en het Floating Festival Oudsbergen (3/9). Scoren dezelfde punten: Margriet Hermans,Mama’s Jasje, Bart Kaëll en Guy Swinnen Band. De onvermijdelijke Sam Gooris wint de trofee van meeste shows op Limburgse bodem. Hij laat het gras groeien in Zelem (26/6), Tessenderlo (14/8), Hasselt (24/9) en nog een zevental andere plaatsen in de provincie. ABBA4U is dan weer een van de meest spelende tribute bands. Zij brengen zes keer het beste werk van ABBA, waarvan drie keer op een Parkies-podium (www.parkies.be). Ook de coverband Outback speelt zes keer, op de voet gevolgd door Willy Sommers met vijf concerten, waaronder Zonhoven Trapt Door (26/6), Torenlawijt Diepenbeek (9/7), en de Vostertfeesten in Bree (28/8). De nieuwe hitsensatie Camille laat deze contreien evenmin links liggen. Ze zal te zien zijn in Zonhoven (26/6), Lummen (26/6), Lommel (29/6), Pelt (1/7) en Paal (7/8). “Ik kijk er zo naar uit om mijn limburgse fans te ontmoeten deze zomer!”, zegt Camille. “Ik zal natuurlijk Diamant en Vuurwerk zingen, maar ook nummers uit The Masked Singer en Liefde voor Muziek. Eind augustus komt mijn nieuwe album uit en ik heb nog heel wat verrassingen in petto deze zomer! Wie er alles van wil weten kan zich gratis inschrijven in clubcamille.be, zo ben je altijd als eerste op de hoogte. Na de zomer speel ik vijf concerten in de Lotto Arena op 4, 5 & 6 november. Maar eerst: mijn optredens in Limburg!” (jsm)