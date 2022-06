België stuurt dan toch geen zware artillerie naar Oekraïne

“Onderhandelen is heel moeilijk als de tegenpartij meer dan een tienvoud vraagt van wat men er zelf voor betaald heeft”, vertelt de bron aan De Morgen. Volgens de bron zouden de onderhandelingen tussen het kabinet van Defensie en het Oost-Vlaamse technologiebedrijf OIP zijn stukgelopen over de prijs van de houwitsers. Daarnaast zou het bedrijf dat gespecialiseerd is in militaire voertuigen ook niet bereid geweest zijn om de staat van de voertuigen te laten controleren door specialisten van het Belgische leger. De houwitsers zouden intussen ook al verkocht zijn aan een andere partij. Wie ze overgekocht heeft, is niet duidelijk.

Eerder al liet Amerika weten dat hun levering van ‘superwapens’ er ook niet zou komen. Nochtans was daar wekenlang sprake van. Het ging om het zogenaamde Multiple Launch Rocket System (MLRS), een raketlanceerder die tot 12 raketten tegelijkertijd kan afvoeren over een lange afstand. Die raketten kunnen zelfs tot op 300 kilometer een doel raken, maar net daar ligt het probleem. “We gaan Oekraïne geen raketlanceerders sturen die Rusland kunnen bereiken”, verklaarde Biden op een persbriefing van het Witte Huis.