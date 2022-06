Leopoldsburg

Om 19.30 u komt de gemeenteraad samen onder voorzitterschap van Wouter Beke (CD&V), die tegelijk zijn functie van burgemeester terug opneemt. Er moet onder meer gestemd worden over de jaarrekening van 2021 na de toelichting van de financieel directeur. Verder wort gestemd over de geplande installatie van een ventilatiesysteem in de sporthal en de onderhoudswerken aan het gemeentelijk wegennet.