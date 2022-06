Emma Meesseman en Chicago Sky zetten Phoenix opzij in WNBA

Emma Meesseman heeft dinsdagavond in de WNBA met Chicago Sky de thuiswedstrijd tegen Phoenix Mercury gewonnen met 73-70. Het was een heruitgave van de finale van vorig jaar, toen Chicago de titel pakte.

De Belgian Cat stond in de Wintrust Arena, waar 5.133 basketfans opdaagden, ruim 32 minuten op het terrein. Ze was daarin goed voor 10 punten, 5 rebounds en 3 assists.

Bij de bezoekers maakte Tina Charles 25 punten. Haar teamgenote Diana Taurasi, topschutter aller tijden in de WNBA, werd na een discussie met de ref uitgesloten.

Voor Chicago Sky was het de vijfde zege in acht competitieduels. De regerende kampioen staat daarmee vijfde in het klassement. Phoenix Mercury leed al een zesde nederlaag op rij. Met slecht twee overwinningen in negen wedstrijden staat het team tiende en op twee na laatste.

Chicago speelt zijn volgende wedstrijd vrijdag op verplaatsing tegen Atlanta Dream.