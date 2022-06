Toneelgroep Finkelhoot gaat op zoek naar Ma

Phil heeft een aanzienlijke som geërfd. Zijn familie zou graag dat geld gebruiken: zijn echtgenote Henriëtte voor nieuwe bottekes en een eigen woning, zijn vader Mon voor een dure operatie, zijn dochter Sandrine om samen met haar lief (clown Angelo) een nieuw leven op te bouwen, zijn zoon Danny om vrij te komen uit het gevang als zijn schuld betaald wordt. Ook de buurvrouw Simonne wil geld, voor een appartementje… Maar Phil lost geen cent, tot… er een verontrustend telefoontje komt: "Uw schoonmoeder is ontvoerd!"

Speeldata: vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni om 20 u., zondag 12 juni om 14 u. én 19 u. in zaal De Biekaar, Sint-Jozefsplein, 3511 Tuilt-Kuringen. Kaarten aan 8 € te bestellen via e-mail: finkelhoot2020@gmail.com of telefoon 0473/84 02 50. Op zondag 12 juni (vaderdag) is er nog een ruime keuze aan plaatsen. Elke aanwezige vader krijgt dan een kleine attentie.