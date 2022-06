Neos woont ommegang Ros Beiaard in Dendermonde bij

51 leden van Neos Tongeren en Kortessem konden de prachtige, meer dan drie uur durende ommegang aanschouwen vanop de tribune in Dendermonde. "We moesten wel wat regen trotseren, maar dat deed niets af aan de prachtige optocht", zeggen de leden. "Vanaf het tweede deel en bij de apotheose met het Ros Beiaard en de vier Heemskinderen was geen spatje regen meer te bespeuren. Een belevenis die voor herhaling vatbaar is in 2030!"