Uniek solistenconcert in Millen

De gemeente Riemst, de Orgelvrienden en de Bach Academie Alden Biezen presenteerden op 28 Mei een uniek solistenconcert in de Sint-Stefanuskerk in Millen.

Er was veel interesse voor trompettisten Manu Mellarts, solist van de Nationale Opera De Munt, Simon Van Hoecke, eerste solist van het Orchestre Philharmonique du Luxembourg en Senne La Mela, solist bij Opera Royal de Wallonië in Luik. Met begeleiding van de Bach Academie Alden Biezen onder leiding van Luc Ponet gaven de drie befaamde solotrompettisten het beste van zichzelf. De alom gekende Arno Kerkhof zorgde voor passende intermezzi op het orgel. Dit concert droeg zeker bij aan Riemst met het predicaat als muzikaalste gemeente. Het aloude gezegde 'de afwezigen hadden ongelijk' was hier zeker niet misplaatst.