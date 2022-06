Vijfde plaats voor Team Chiatta op BK Acro 2022

In het weekend van 26 tot 29 mei vond in de Topsporthal van Gent het Groot Belgisch kampioenschap gymnastiek en ropeskipping plaats. Team Chiatta van turnclub De Eik uit Lommel behaalde de vijfde plaats op het Belgisch kampioenschap acro 2022.

Na het vele trainen na corona en het deelnemen aan voorrondes, kon een trio van turnclub De Eik uit Lommel zich uiteindelijk plaatsen voor dit acrokampioenschap. Chloë, Jutta en Kiana waren er klaar voor om zich te tonen aan de grote massa. Na 4 uur wachten en de vele optredens van allerhande clubs vanuit heel België was het trio eindelijk aan de beurt.

Met op de achtergrond uitbundige supporters wandelen de dames naar de grote mat. Feilloos zetten ze een topprestatie neer. Zo behaalden ze een welverdiende vijfde plaats in de categorie 19+. Het verschil was minimaal, wat het des te jammerder maakte dat ze net geen podiumplaats behaald. Maar het was meer dan ze hadden verwacht, en nadien zat dan ook de sfeer er goed in.