Vlaanderen onderzoekt EK wielrennen 2024 in Limburg

Flanders Classics en de vzw Limburg Demarreert, op pinkstermaandag samen organisator van de Ronde van Limburg, onderzoeken sinds enige tijd de mogelijkheid om het EK wielrennen in 2024 te organiseren in onze provincie. De Vlaamse overheid zou niet weigerachtig staan tegenover een kandidatuur.

Op dit moment lopen er gesprekken tussen Flanders Classics en Limburg Demarreert en de verschillende betrokken overheden (Vlaanderen, de provincie Limburg en mogelijke gaststeden, nvdr) om een Europees kampioenschap wielrennen te organiseren op Limburgse bodem. De bedoeling van deze gesprekken is in eerste instantie om te kijken of Limburg en Vlaanderen een aantrekkelijk voorstel kunnen doen aan de Europese Wielerbond UEC. Limburg is immers niet de enige gegadigde voor dit wielerfeest. Begin juli beslist de UEC welke kandidaat het EK Wielrennen 2024 mag organiseren.

Volksfeest

De Vlaamse overheid wil dit initiatief alvast alle kansen geven. Na het overdonderende succes van het wereldkampioenschap wielrennen vorig jaar (tijdritten tussen Knokke-Heist en Brugge, wegritten tussen Antwerpen en Leuven, nvdr), leeft immers ook vanuit de Vlaamse overheid de sterke interesse om een nieuw wielerfeest te organiseren.

“Vlaanderen heeft al bewezen dat we van een kampioenschap een heus volksfeest kunnen maken. Limburg heeft alvast alle troeven in handen om van het Europees Kampioenschap wielrennen een succes te maken”, klinkt het bij de Vlaamse ministers van Toerisme en Sport, Zuhal Demir en Ben Weyts.

Groeipotentieel

Voor het laatste EK wielrennen op Belgische bodem moeten we teruggaan naar 2009, toen Hooglede-Gits gastheer was voor een EK waarop enkel beloften en junioren aantraden. De eerste Europese titelstrijd voor elite renners vond pas plaats in 2016 in het Franse Plumelec. Gedurende zijn zesjarig bestaan won het kampioenschap aanhoudend aan populariteit. De regerend Europees kampioen bij de heren luistert naar de naam Sonny Colbrelli. De Italiaan, die momenteel herstelt van een hartaandoening die hij overhield aan zijn deelname aan Parijs-Nice, verwees in Trente Remco Evenepoel naar het zilver. Bij de dames was zijn landgenote Silvia Zanardi de beste. Dit jaar vindt het EK voor elite renners in het Duitse München plaats. In 2023 is naar verluidt de Nederlandse provincie Drenthe aan zet.