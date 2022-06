COLUMN Luc Hendriks: Op de fiets met Josée

Reeds enkele jaren neem ik samen met mijn fietsmaatje Roel, drie fietsploegen van de Bokkerijders en Nico en Karsten deel aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker tijdens het Hemelvaartweekend. Op voorhand goed trainen is natuurlijk een pluspunt om met veel plezier en voldoende ‘overschot’ in de benen de afstand aan te kunnen. Het was geleden van 2019, toen corona in alle hevigheid toesloeg, dat we nog eens met z’n allen voor 1.000 km op de fiets mochten. Omdat de organisatie van zo’n gigantisch evenement lang op voorhand begint, werd het traditionele vertrekpunt in Mechelen aan de Grote Markt dit jaar vervangen door de Nekkerhal. Corona was nog steeds niet onderdrukt en dus werd voor de Nekkerhal gekozen omdat men daar meer ruimte heeft en alzo de massa beter kan spreiden.

Enfin, iedereen had er weer zin in, de onderbreking van twee jaar had bij de meesten voor een enorme fietshonger gezorgd. Dit jaar had Kom op tegen Kanker Overpelt onder leiding van haar voorzitter Josée Beutels weer vijf ploegen ingeschreven. Het totale bedrag dat deze Overpeltse ploegen aan KOTK schenken, bedraagt dus 27.500 euro. Proficiat Josée en iedereen die zijn/haar vrije tijd hiervoor opgeofferd heeft. Josée en haar hele entourage zie je ook elke middag opduiken in de gaststeden waar de 1.000 km passeert. Persoonlijk liep ik haar tegen het lijf in Sint-Truiden (foto) en in Aalter.

Josée is een van de weinigen in Vlaanderen die al van in het begin (32 jaar!) voor KOTK actief was en nog steeds is. Ze verzorgt de jaarlijkse verkoop van de azalea’s die er nu in september weer aankomt, ze organiseert de tweejaarlijkse ontbijtactie die meer dan 3.000 ontbijten aan huis levert tijdens Moederdag en ze is niet weg te slaan van alle evenementen die georganiseerd worden ten voordele van de 1.000 km. Josée, je bent een ‘krak’ en verdient een standbeeld. Ikzelf, mijn fietsmaten Roel, Nico en Karsten en natuurlijk alle Bokkerijders nemen met veel respect onze fietshelm af en maken een welgemeende buiging voor zoveel inzet gedurende al die jaren.

Wie we ook niet mogen vergeten te vermelden, is eigenlijk de ‘stichtster’ - als ik het zo mag noemen - van KOTK Overpelt, Ria Theuwis. Zij was het die in den beginne Overpelt mobiliseerde om iets te doen tegen de verschrikkelijke ziekte kanker. O ironie, Ria werd helaas zelf het slachtoffer en overleed. Josée is gelukkig nog altijd kerngezond en wij zouden haar niet kunnen missen tijdens de 1.000 km, al was het maar om al die BV’s die er rondhangen te leren kennen met naam en toenaam. Josée kent ze allemaal en wil maar al te graag met hen op de foto. Bedankt en tot volgend jaar!