Emma Meesseman en Chicago Sky pakken zege na nagelbijter in WNBA

5.133 toeschouwers zagen in de Wintrust Arena een spannende pot basketbal. Halfweg had Chicago Sky een 35-28 bonusje op zak. In de tweede helft leidde Emma Meesseman met 10 punten, 5 rebounds en 3 assists Chicago Sky versus Phoenix Mercury mee naar de 73-70 overwinning. Meteen goed voor 4 op 7 en een tweede plaats in de WNBA. Vrijdag is er een nieuwe partij on the road en trekt Chicago Sky naar Atlanta Dream.

Bij Phoenix werd sterspeelster Diana Taurasi uitgesloten na een discussie met de refs. Het is van 2012 geleden dat de Mercury nog eens zes keer op rij verloren.

Julie Allemand 2-0 achter in Franse finale

Bij Chicago Sky nog geen Julie Allemand. De Belgian Cat werkt met ASVEL Lyon de finale van de Franse play-offs af. Allemand (11 punten, 4 rebounds en 2 assists) verloor met ASVEL Lyon ook de tweede partij van Bourges en met 78-62. Bourges heeft in deze best-of-five een 2-0 bonus op zak. Op 4 juni werken Julie Allemand en co. een thuiswedstrijd af en moeten ze winnen om een vierde wedstrijd in de Franse finale af te dwingen. Onmiddellijk na de Franse finale reist Allemand naar Amerika om bij Chicago Sky aan te sluiten.