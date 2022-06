Dit zijn de gezelligste zomerfestivals en -concerten in Limburg, weg van de grote massa

AFF in Genk. — © Raymond Lemmens

De festivalzomer is meer dan Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland. Wel zin in live muziek, niet in de grote massa? Wij zetten de gezelligste Limburgse concerten en festivals op een rij.

Vostertfeesten

Klaar voor de 22ste editie van de Vostertfeesten? Dan is Bree de place to be het laatste weekend van augustus. Frans Bauer, Mama’s Jasje en Raymond van Het Groenewoud zijn alvast van de partij. Jij ook? Er zijn al tickets vanaf 35 euro.

Van 26 tot 28 augustus, Soetebeekstraat in Bree. Meer info: www.vostertfeesten.be

Vostertfeesten 2018. — © arr

Absolutely Free Festival

AFF trekt zijn tenten ook dit jaar weer op aan de C-mine site in Genk. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus staan er heel wat (inter)nationale toppers én een flinke dosis opkomend talent op de planken. De toegang is absolutely free.

Vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus, C-mine in Genk. Info: www.absolutelyfree.be

AFF. — © Raymond Lemmens

Paal op Stelten

Begin augustus staat Paal weer op stelten. En onder andere 2 Fabiola, Helmut Lotti, Willy Sommers, Camille en Natalia gaan daarvoor zorgen. Tickets voor een dag zijn beschikbaar vanaf 20 euro, wil je een combiticket, dan betaal je 35 euro. Het festival gaat door op de voormalige voetbalterreinen van Flandria Paal.

5 tot 7 augustus, Diestersesteenweg in Beringen. Meer info: www.paalopstelten.be

Niels Destadsbader op Paal op Stelten. — © Raymond Lemmens

Zonhoven Trapt Door

Een veelbelovende line-up in Zonhoven dit jaar. Soundfox, Camille, Metejoor en Willy Sommers zorgen voor een groot feest op de 16de editie van Zonhoven Trapt Door. Wil jij er ook bij zijn? De toegang is helemaal gratis.

Van 24 tot 26 juni, Kerkplein 1 in Zonhoven. Meer info: www.zonhoven.be

© Zonhoven

Afro-Latino

Nee, het is niet in Bree te doen dit jaar. Na 21 edities verhuist het afro-festival naar Genk. Het Thor Park wordt het nieuwe decor voor de wereldmarkt, het straattheater en natuurlijk heel wat Afrikaanse headliners. Tickets zijn beschikbaar vanaf 45 euro.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 juli, Thor Park in Genk. Meer info: www.afro-latino.be

Afro Latino op de vorige locatie in Bree. — © Boumediene Belbachir

Zonsopgangconcert

Zet zondag 19 juni je wekker maar extra vroeg. Want om 5 uur ’s ochtends organiseert B-Classic opnieuw het zonsopgangconcert aan het doorkijkkerkje in Borgloon. Kom luisteren naar Pieter Theuns en Gregory Frateur, mezzosopraan Ekaterina Levental en een 21-koppig strijkorkest. Inwoners van Borgloon betalen 5 euro voor een ticket, niet-inwoners betalen 16 euro.

Zondag 19 juni om 5 uur, Doorkijkkerkje in Borgloon. Meer info: www.b-classic.be

Rock Herk

Op 15 en 16 juli barst het feest los in Herk. Geniet van de beste alternatieve rock en dance met topartiesten als The Vaccines, Deus, Noordkaap, Brutus en nog veel meer. Verzeker snel je plekje op het festival, want er zijn al verschillende tickets uitverkocht.

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juli, sporttereinen Harlaz-Olmenhof aan de Sint-Truiderssteenweg in Herk-de-Stad. Meer info: www.rockherk.be

Rock Herk 2021. — © Boumediene Belbachir

Genk on Stage

Het laatste weekend van juni staat Genk weer vol met podia. Luister naar live muziek van onder meer Bart Peeters, De Jeugd van Tegenwoordig en Compact Disk Dummies. Geniet van lekker eten, drinken en de gezellige sfeer. De toegang is helemaal gratis.

Van 24 tot 26 juni, stad Genk. Meer info: www.genkonstage.be

© GOS

Parkies

Deze zomer wordt Parkies 30 jaar, en dat vieren ze met een recordeditie van 125 gratis concerten in 18 Vlaamse gemeenten, waaronder vier in Limburg. Wil je meevieren? Dan moet je in Genk, Maaseik, Beringen en Maasmechelen zijn. We kunnen ook al verklappen dat Mama’s Jasje, Gers Pardoel, Sandra Kim en Olivia Trappeniers erbij zullen zijn.

Meer info via Instagram en www.parkies.be

Parkies 2021. — © Parkies

Lommel Leeft

Lokaal muziektalent ontdekken tijdens ‘Harmonie in het park’, optredens van Camille, Bart Peeters en K3 en vier prachtige beiaardconcerten. In de maanden juni, juli en augustus heeft Lommel Leeft weer heel wat leuke events in petto. En aan live muziek geen gebrek!

Van 24 juni tot 11 augustus, Lommel. Meer info: www.lommelleeft.be

Harmonie in het Park. — © Lommel Leeft

Nog meer festivals en concerten

Blues Peer

Nog geen plannen dit weekend? Er zijn nog steeds tickets voor het Bluesfestival in Peer. Verwacht je aan twee podia met doorlopend topmuziek van onder andere The Sore Losers, Robert Finley, Danny Vera en meer.

Van 3 tot 5 juni, Deusterstraat in Peer. Meer info: www.bluesfestival.be

Bands ontdekken nog voor ze op de grote podia van Pukkelpop of Werchter staan? Dan moet je bij Zwart Goud in Eisden zijn. Aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen geeft lokaal opkomend talent het beste van zichzelf. De toegang is gratis.

Praktische info vind je binnenkort via Facebook.

Sluit de festivalzomer af met de tweede editie van Forgotten Festival in Peer. Eind september staan er weer heel wat dj’s en live muzikanten op de verschillende podia.

Van 23 tot 25 september, Deusterstraat in Peer. Meer info: www.forgottenfestival.be

Dipastor Festival in Heusden-Zolder telt drie stages, meer dan twintig artiesten en twaalf uur lang muziek.

Zaterdag 30 en zondag 31 juli, CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Meer info via Facebook.

Thé Dansant organiseert al meer dan tien jaar technofeesten op de meest idyllische locaties. Op 4 september is be-MINE in Beringen weer aan de beurt.

Op 4 september, Be-MINE in Beringen. Meer info via Facebook.

Cartouche Live doet op zaterdag 13 augustus de grondvesten daveren in Diepenbeek. Dat kan niet anders met een headliner als The Fools.

Zaterdag 13 augustus, Helstraat 22 in Diepenbeek. Meer info: www.cafecartouche.be/cartouche-live

Ambierorix in Tongeren is een bierfestival met meer dan honderd verschillende bieren. Een aanrader voor de bierliefhebbers dus.

Zaterdag 6 en zondag 7 augustus, O.L.V. Basiliek Tongeren, Stadhuisplein in Tongeren. Meer info via Facebook.

Be-mine blues is een gezellig bluesfestival aan de mijn van Zolder met Belgische bands, lekker bier en animatie voor de kinderen.

12 juni, Marktplein in Heusden-Zolder. Meer info: www.bemineblues.be

Pinopop in Lommel is het grootste outdoor tributefestival van Limburg. Coverbands spelen de beste muziek van Metallica, Foo Fighters, Kiss en nog veel meer. Tickets vanaf 12 euro.

Zaterdag 13 en zondag 14 augustus, Molsekiezel 115 in Lommel. Meer info: www.pinopop.be

Bocholt Beach Party is ook dit jaar van de partij. Het in- en outdoor festival telt vier stages en meer dan vijftig artiesten zoals REGI, Jebroer en Omdat het kan soundsystem.

Van 4 tot 6 augustus, Eikenlaan (Damburg) in Bocholt. Meer info: www.beachpartybocholt.be

