Tom Hanks in ‘Pinocchio’: teaser en releasedatum vrijgegeven

Naast Hanks spelen onder meer ook Benjamin Evan Ainsworth (Pinocchio), Joseph Gordon-Levitt (Cricket), Cynthia Erivo (Blue Fairy) en Keegan-Michael Key (Honest) mee. Het tot leven gewekte houten popje vat het avontuur aan om een echte jongen te worden. In de trailer klonk ook nog het iconische When you wish upon a star, dat eerder al in de tekenfilm gebruikt werd. Robert Zemeckis is de regisseur, bekend van de Back to the future-films én Forrest Gump, waar hij ook al met Hanks samenwerkte.

Opvallend, ook op Netflix staat een Pinocchio gepland. Dat wordt een muzikale versie in stop-motion van Nightmare alley- en The shape of water-regisseur Guillermo Del Toro. Die zal in december dit jaar verschijnen.