Nederland overweegt om prijs van pakje sigaretten te verhogen tot 47 euro

Momenteel kost een pakje sigaretten in Nederland zo’n 8 euro, dat is ongeveer de prijs die de Belgen ook betalen. Maar in het Nederlands regeerakkoord staat dat de prijs van zo’n pakje verhoogd mag worden naar 10 euro. Van Ooijen zou een prijsstijging tot 47 euro tegen 2040 willen invoeren om het roken te ontmoedigen. Om zijn voorstel kracht bij te zetten, haalde Van Ooijen het Australische voorbeeld aan. Daar kost een pakje sigaretten namelijk 25 euro. Als je dus elke dag een volledig pak sigaretten rookt, ben je op een jaar tijd dus meer dan 9.000 euro kwijt. De hoge prijzen in Australië zouden wel effect hebben want het percentage rokers daalde al van 25 naar 11 procent op dertig jaar tijd.