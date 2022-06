Kersverse ouders over inperken bezoek op kraamafdeling: “Eén keer bezoek gehad en dat was al veel”

Tine De Norre, Toon Hermans en baby Lucas: “Die eerste dagen heb je in het ziekenhuis al genoeg te doen”

Tinne en Toon met baby Lucas

“We hebben niet veel tijd, Lucas moet zo meteen eten”, zegt papa Toon. Baby Lucas ligt lekker op zijn schoot terwijl mama wat bekomt op bed. Het is voor beiden even wennen aan de hectiek van het ouderschap: “Wat veel mensen niet weten, is dat je die eerste dagen in het ziekenhuis al genoeg te doen hebt”, zegt Tine. “De dokter moet langskomen, de pediater, de gynaecoloog, mijn persoonlijke gynaecoloog, de logistiek, de administratie. De hele dag komen mensen binnen en buiten gewandeld. Je kindje moet om de drie uur eten en dat duurt vaak een uur. Je moet ook uitzoeken hoe dat moet, borstvoeding geven is niet makkelijk, en dat alles doe je met slaaptekort.” Daar nog bezoekers bij zou voor het koppel te veel zijn. “Mensen doen dat om goed te doen”, zegt Toon. “Maar eigenlijk zijn dat te veel prikkels. “ Tine knikt instemmend: “Vooral voor de baby. Wij hebben nu één keer bezoek gehad. Van zijn broer en mijn mama. Zelfs toen merkten wij dat het eigenlijk al wat te veel was voor hem.” De rest van de omgeving inlichten van de geboorte doen ze bewust rustig aan. “Ik ben gisteren pas begonnen met vrienden in te lichten. Ik zal zo meteen nog wat moeten verder doen, voor het in de krant staat.” Op dat moment begint Lucas zachtjes te wenen, het persbezoekje heeft duidelijk lang genoeg geduurd.

Ana Buzatu, Nihai Buzatu en baby Oliver: “Overdag slaapt hij veel en dan is bezoek niet handig.”

Ana, Nihai en baby Oliver

Ana, Nihai en baby Oliver kunnen zich best in de nieuwe bezoekregeling vinden. “Die eerste dagen zijn echt vermoeiend”, zegt Ana. “Daarnet kwam de verpleegster zeggen dat ik een halfuur later een afspraak had met de pediater. Tegen dat het tijd was om te gaan was ik het al vergeten.” De vele indrukken en het slaaptekort hebben al voldoende impact op de kersverse ouders. Hordes feliciterende familieleden en vrienden hoeven daar nu voor hen niet bij. “Twee bezoekers is zeker voldoende. Enkel mijn mama is tot nu toe op bezoek geweest en dat is goed zo. Overdag slaapt hij ook dus dan is dat niet handig. Sommige vrienden of familieleden zullen misschien een beetje teleurgesteld zijn maar die kunnen dan langskomen als we thuis gesetteld zijn.” Bezoek of niet, Ana heeft alleszins genoten van haar dagen in het ziekenhuis. “De vroedvrouwen zijn top en als ik de chef-kok zou kunnen meekrijgen naar huis dan zou dat heel fijn zijn”, lacht ze.