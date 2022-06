Adrie van der Poel geeft zoon Mathieu opmerkelijk advies: “Misschien moet hij in 2024 niet op de weg rijden”

Ook vader Adrie van der Poel, die een interview deed met Helden Magazine, ziet dat de combinatie soms zwaar is. “Het combineren van die drie disciplines is zorgde voor een druk programma de laatste jaren, al is dat niet op vlak van wedstrijddagen maar op vlak van voorbereiding. Het is moeilijk om in een kortere voorbereidingsperiode plots te switchen van discipline, aangezien daar heel wat aanpassingen mee gepaard gaan.”

“Bij het mountainbiken zit je bijvoorbeeld in een compleet andere positie”, gaat vader Van der Poel verder. “Bovendien moet je bij het mountainbiken vaak knokken voor je startpositie, waardoor je achteraan moet starten als je weinig wedstrijden rijdt. Dan ben je vanaf de start eigenlijk kansloos. Ik denk dat de Olympische Spelen van afgelopen zomer nog door zijn hoofd spoken, al hoor ik hem er nu niet meer over. Over een aanpak voor de Olympische Spelen in Parijs zal hij dus ook nog niet nadenken, al sluit ik zeker niet uit dat hij er opnieuw voor zal gaan.”

“Misschien is het verstandig om in 2022 en 2023 het mountainbiken te laten schieten, om zich dan in het jaar van de Olympische Spelen enkel op het mountainbiken te richten en het wegwielrennen te laten voor wat het is”, geeft vader Adrie zijn zoon Mathieu nog wat advies mee.