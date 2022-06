Jury in proces Johnny Depp en Amber Heard gaat uiteen zonder beslissing

De jury in het zeer gemediatiseerde proces tussen Johnny Depp en Amber Heard is dinsdag uit elkaar gegaan zonder tot een unaniem besluit te komen. Woensdag worden de besprekingen hervat.

De zeven juryleden – vijf mannen en twee vrouwen – gingen vrijdag al in beraad. Maar de meer dan negen uur durende besprekingen hebben tot dusver nog geen besluit opgeleverd en zullen dus woensdagochtend worden hervat.

Depp vloog vrijdag na afloop van de debatten naar het Verenigd Koninkrijk om op zondag en maandag op twee concerten van de Britse zanger Jeff Beck te spelen in Sheffield en Londen.

Een woordvoerster van Amber Heard, benaderd door AFP, wilde “in dit stadium” niet bevestigen of de actrice aanwezig zal zijn bij de uitspraak.

“Een hel”

Vrijdag hielden de beide partijen hun slotpleidooien. De verdediging van Depp zei dat Heard tijdens het zes weken durende proces geen bewijzen heeft geleverd dat de acteur een misbruiker en verkrachter is. Heards advocaten riepen Depp dan weer op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en verklaarden dat het leven van de vrouw “een hel” is geworden sinds het begin van het proces.

Johnny Depp beschuldigt zijn ex-vrouw Amber Heard van het afleggen van valse verklaringen in een commentaarstuk over huiselijk geweld in de Amerikaanse krant Washington Post in 2018. Dat stuk, zegt hij, schaadde zijn reputatie, waardoor hij rollen verloren zou hebben in de Fantastic Beasts- en Pirates Of The Caribbean-films. Daarvoor eist hij zo’n 50 miljoen dollar (ongeveer 46 miljoen euro) schadevergoeding. Heard heeft een tegenzaak aangespannen voor 100 miljoen dollar, omdat Depp haar reputatie geschaad zou hebben door haar een leugenaar te noemen.

De twee acteurs ontmoetten elkaar in 2009 tijdens de opnames van de film The Rum Diary, waarin ze beiden meespeelden. Ze trouwden in 2015, maar na 15 maanden vroeg Heard de scheiding aan.