Achter de ‘gothic look’ van nieuwkomer Sterre in ‘Familie’ gaat Melissa Hendrikx (21) uit Leopoldsburg schuil. Voor het grote publiek is ze onbekend, hoewel ze al van jongs af aan geregeld opduikt in de showbizz. Ook in #Likeme was ze al te zien. “Een kans zoals in ‘Familie’ is eenmalig.”