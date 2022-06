Giorgio Chiellini (37) neemt woensdagavond in ‘Finalissima’ afscheid van Italiaans elftal: “Blij met wat ik allemaal bereikt heb”

The last dance. De 37-jarige Giorgio Chiellini kondigde eerder dit seizoen zijn afscheid bij Juventus al aan, en ook bij het Italiaanse elftal zal de centrale verdediger na de wedstrijd van woensdagavond tegen Argentinië, de ‘finalissima’, niet meer in actie komen.

“De wat?”, zou u kunnen denken. De finalissima is een nieuwe beker die in het leven werd geroepen om de samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL te versterken: het betreft een wedstrijd tussen de Europese kampioen (in dit geval Italië) en de winnaar van de Copa América (in dit geval Argentinië). Een wedstrijd die woensdagavond vooral in het teken zal staan van Giorgio Chiellini, die zijn laatste wedstrijd voor de Italiaanse nationale ploeg afwerkt. In totaal zal de kapitein 117 interlands voor de Azzurri hebben afgewerkt.

“Mijn carrière bij het Italiaanse elftal is zonder twijfel op veel meer uitgedraaid dan ik had gehoopt”, vertelt Chiellini op de site van UEFA. “Als kind droom je om ooit voor de nationale ploeg te spelen, want dat is echt het ultieme wat je kan bereiken. Als ik er nu aan terugdenk dat ik meer dan 100 wedstrijden voor mijn land heb kunnen afwerken op 18 jaar tijd en als kapitein ook het EK heb gewonnen afgelopen zomer op Wembley. Dat is echt de kers op de taart. Ik ben blij met wat ik allemaal heb bereikt.”

“Ik hoop dat de fans me zullen herinneren als een goed persoon, die bepaalde waarden hoog in het vaandel draagt. Op het veld heb ik mijn plus- en minpunten, en sommigen zullen beiden herinneren. Maar op de lange termijn zal ik toch vooral de positieve dingen onthouden, dat is normaal.”

Twee liefdes

Tegen het Argentinië van Lionel Messi zegt Chiellini woensdagavond het internationale toneel vaarwel. “Maar ik weet waar ik me aan kan verwachten”, aldus Chiellini, die eerder dit seizoen ook al een afscheidsmatch speelde voor Juventus. “Ik heb twee liefdes gehad in mijn leven: Juventus en Italië. Voor Juventus speelde ik 17 jaar, voor Italië 18. Ze maakten een groot deel uit van mijn leven.”

Maar wat denkt de verdediger, die acht doelpunten voor het Italiaans elftal maakte, van zijn laatste tegenstander op het internationale toneel? “Argentinië heeft erg goede spelers. De eerste waaraan je denkt is natuurlijk Lionel Messi, maar ook de spelers rond hem zijn fantastisch. Ze wonnen de Copa América niet per ongeluk, hé. Maar het zal sowieso een eer zijn om in mijn laatste internationale wedstrijd tegen Messi te mogen spelen. Hij is echt een voetbalicoon, al is het niet aan mij om te beslissen of hij de beste voetballer aller tijden is”, besluit Chiellini.