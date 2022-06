Rafael Nadal en Novak Djokovic hekelen laat speeluur na slijtageslag tot kwart over één ’s nachts: “Dit is de wereld waarin we nu leven”

Dinsdagavond om 21u stond dé affiche van Roland Garros gepland: nummer één van de wereld Novak Djokovic nam het op tegen de Spaanse gravelkoning Rafael Nadal. Die laatste won in vier sets na een partij van meer dan vier uur, en beide heren waren achteraf niet te spreken over het late uur waarop ze moesten spelen.

LEES OOK. Rafael Nadal maakt Parijs blij: 35-jarige Spanjaard werkt zich in vier sets voorbij Novak Djokovic naar halve finale op Roland Garros

“Het is veel te laat”, stelde winnaar Nadal na de wedstrijd op de persconferentie. “Ik mag natuurlijk niet klagen omdat ik nu twee dagen rust heb (voor de halve finale, red.). Maar stel dat ik maar één dag had gehad, of stel dat ik hetzelfde voorhad dan Alexander Zverev in Madrid (die zijn halve finale om 1u had afgewerkt, ging slapen om 5u20 en dan de finale 13 uur later moest spelen), dan was dat een groot probleem geweest”, aldus de Spanjaard die in Parijs op zoek gaat naar zijn veertiende Roland Garros-overwinning.

“Ik begrijp natuurlijk dat er ook de andere kant van de business is. Verschillende televisiestations betalen veel geld om deze wedstrijd laat te programmeren, en zo krijgen de spelers en de organisatie ook geld. Maar als de wedstrijden hier om 21u op gravel beginnen, terwijl er een mogelijkheid is dat er vijf sets worden afgewerkt, dan kan dat erg lang duren”, aldus Nadal.

De Serviër Novak Djokovic ging akkoord met Nadal. “De avondsessies starten echt te laat. Maar het zijn de televisiestations die beslissen. Dat is nu eenmaal de wereld waar we nu in leven. De verschillende zenders beslissen dat deze match ’s nachts moest worden gespeeld. Zij geven geld, dus zij beslissen.”

Nadal: “Hiervoor speel ik nog tennis”

Beide heren blikten ook nog terug op de wedstrijd zelf, waarin Rafael Nadal het haalde na vier sets. “Het was een erg emotionele avond en nacht”, blikte Nadal tevreden terug. “Voor dit soort wedstrijden speel ik nog tennis. Maar het was uiteindelijk nog maar een kwartfinale, dus ik heb nog niets gewonnen. Het is wel een feit dat het veel voor mij betekent dat ik hier nog een halve finale mag afwerken.” Het is al de 15e halve finale op Roland Garros voor Nadal in 18 deelnames, al zou het misschien wel de laatste keer kunnen zijn dat de Spanjaard, die vrijdag 36 wordt, op het Franse gravel acteert. “Ja, dat kan zeker het geval zijn. Ik weet niet wat er hierna nog kan gebeuren. Ik sukkel met een probleem in mijn linkervoet (de ziekte van Müller-Weiss, red.), en als we niet tot een oplossing komen zal het erg moeilijk voor me worden. Maar ik geniet nu gewoon van elke dag zonder al te veel na te denken over mijn toekomst.”

Ook Djokovic analyseerde na de wedstrijd zijn nederlaag. “Ik deed mijn best, maar uiteindelijk was Nadal deze wedstrijd beter. Op de belangrijke momenten krikte hij zijn niveau zelfs nog op, terwijl ik mijn kansen liet liggen. Hij heeft getoond waarom hij een grote kampioen is en heeft deze zege zeker verdiend”, was de Serviër sportief.