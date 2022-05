Dit koppel moet op de valreep ‘Huis gemaakt’ verlaten: “Dit is echt zuur”

Wie maakt nog kans op een gratis huis? Met bloed, zweet en tranen hebben ze meer dan een half jaar aan het huis van hun dromen getimmerd. Dinsdagavond kwam de jury nog een laatste keer hun werken onder de loep nemen. De twee koppels die het beste scoorden op creativiteit, afwerking en eigenheid kregen een plek in de finale. De vreugde was groot bij Anaïs en Cedric (Antwerpen) en Eline en Younes (Beringen) toen ze hoorden dat ze erbij waren. “De twee snotapen kunnen er toch nog iets van he, 22 jaar en still standing”, klonk het enthousiast bij Anaïs en Cedric. Ook Eline en Younes waren in de wolken: “Nu is er vijftig procent kans dat we een huis kunnen winnen.”

Anaïs en Cedric of Eline en Younes, een van de twee wint hun zelf afgewerkte droomhuis. — © VTM

Bij Alexia en Emiel in Boortmeerbeek heerste vooral teleurstelling. “Dit is echt zuur”, zeggen ze. “Maar het is wat het is. Boortmeerbeek is gedaan. We zullen wel een ander dorp onveilig maken nu. Heel veel succes voor de andere koppels. Dat de beste mogen winnen”, klinkt het sportief.

Alexia en Emiel moeten hun droomhuis helaas opgeven. — © VTM

Het is de kijker die mee bepaalt wie wint. Via vtm.be of via sms naar 6677 kan tot dinsdag middernacht gestemd worden. Woensdag wordt duidelijk wie wint en een gratis huis mag intrekken, zonder nog verder iets af te betalen. In de grote finale komen ook nog vijftig potentiële kopers langs en geven 25 makelaars hun professionele mening. Ook zij bepalen mee wie wint.