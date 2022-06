Wat behelst een EK wielrennen? Een overzicht aan de hand van zeven trefwoorden

LEES OOK. Vlaanderen onderzoekt EK wielrennen 2024 in Limburg

ONTSTAAN

De Europese kampioenschappen wielrennen worden sinds 1995 jaarlijks georganiseerd voor beloften onder 23 jaar, zowel voor vrouwen als mannen.

Voor het eerste Europese kampioenschap voor elite wegrenners moeten we niet ver terug in de tijd gaan. In 2016 vond het eerste EK voor deze categorie (mannen en vrouwen) plaats in het Bretoense Plumelec (Frankrijk).

WEDSTRIJDEN

De dertien wedstrijden worden op vijf racedagen afgewerkt. Die dertien kampioenschappen betreffen wegwedstrijden en tijdritten voor mannen en vrouwen die worden georganiseerd voor drie categorieën: elites, beloften en junioren. Daarnaast is er één race, de mixed relay, die wordt verreden met een gemengd landenteam.

Het laatste podium in de mixed relay. — © EPA-EFE

TRUI

De winnaar van een EK mag een jaar lang in zijn of haar categorie en discipline rondrijden met een wit-blauwe trui met gouden sterren. Ons land telt momenteel twee regerend Europees kampioenen: Alec Segaert, als tijdritkampioen bij de junioren, en Thibau Nys, die primus was bij de beloften wegrit.

ERELIJST

Sinds het kampioenschap is opengesteld voor elites wisten de volgende renners in de volgende gaststeden de wegrit te winnen…

-2021: Sonny Colbrelli (Ita) en Silvia Zanardi (Ita) in Trente (Ita)

-2020: Giacomo Nizzolo en Elisa Balsamo (Ita) in Plouay (Fra)

-2019: Elia Viviani en Letizia Paternoster (Ita) in Alkmaar (Ned)

-2018: Matteo Trentin en Nikola Noskova (Tsj) in Glasgow (VK)

-2017: Alexander Kristoff (Noo) en Pernille Mathiesen (Den) in Herning (Den)

-2016: Peter Sagan (Svk) en Katarzyna Niewiadoma (Pol) in Plumelec (Fra)

Peter Sagan kroonde zich in 2016 tot eerste Europees kampioen bij de profs. Hij bleef in Plumelec Julian Alaphilippe en Dani Moreno voor. — © BELGA

DIT JAAR

In 2022 zal het EKL voor elite renners plaatsvinden in Munchen (Duitsland), in het kader van het vierjaarlijkse multi-sport EK. De junioren en beloften rijden dit jaar hun EK in Anadia, Portugal.

EK 2021 IN CIJFERS

-Aantal atleten: 768

-Aantal deelnemende landen: 39

-Aantal media-accreditaties: 1.967

-Extra hotelbezetting: +20%

MEDIAWAARDE EN -BEREIK

-Mediawaarde: 48 miljoen euro

-Aantal live broadcasters: 15

-Aantal landen die het EK uitzenden: 71

-Totaal uitzenduren: 229

-Aantal kijkers wereldwijd: 23,4 miljoen

-Aantal Instagramvolgers: 9.800

-Aantal Instagram Reels views: 3.474.794