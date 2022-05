Belgian Cat Hind Ben Abdelkader naar Villeneuve D’Ascq

Belgian Cat Hind Ben Abdelkader tekende een contract bij het Franse Villeneuve D’Ascq.

De 26-jarige en 1m72 grote Brusselse shooting guard was het afgelopen seizoen bij het Russische BC Nika Syktyvkar succesvol actief en tekende voor een gemiddelde van 13 punten, 3 rebounds en 3 assists. Hind Ben Abdelkader was onder meer ook in Nice (Frankrijk) en Hatay (Turkije) actief. In 2018 was ze tevens eventjes aan de slag in de WNBA en bij Indiana Fever. In België was ze actief bij Sint-Katelijne-Waver, Namur en Waregem. In februari maakte ze op de WK-kwalificaties in het Amerikaanse Washington en Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek ook een succesvolle comeback bij de Belgian Cats. (cpm)