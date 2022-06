“Grotendeels droog met af en toe ruimte voor de zon”

Op 1 juni begint de weerkundige zomer. In het verleden gebeurde dat wel vaker in stijl met hete temperaturen maar daar komt nu niets van in huis. De dag zal zelfs behoorlijk fris van start gaan met minima ruim beneden 10°C. En met maxima rond 18 of lokaal 19°C blijft het ook overdag aan de koele kant.

De wind komt uit het westen en zal doorgaans een gemiddelde snelheid van 3 Beaufort halen, wat overeenkomt met zo’n 15 tot 20 km/u..

In de nacht naar donderdag klaart het uit en de wind valt volledig weg. Het koelt bijgevolg flink af naar minimumtemperaturen tussen 5 en 7°C.

