Gewezen doelmannen Hans van Breukelen en Jean-Marie Pfaff ontleden het keepersvak: “Ik een showman? Ik kon niet anders, Hans!”

Thibaut Courtois zette in de Champions League-finale zaterdag het belang van een goede doelman nog eens in de verf. Met vrijdag België-Nederland het juiste moment om Jean-Marie Pfaff (68) en Hans van Breukelen (65) in het stadion van PSV rond de tafel te brengen. Legendarische, heel verschillende en heel bijzondere ex-doelmannen die zorgen voor een even amusante als interessante dialoog over vooral het keepersvak, maar ook het strafschopgeheim van Jean-Marie, de beste keepers ter wereld en Kabouter Plop.