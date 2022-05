Union dreigt ermee Mazzu voor de rechtbank te dagen

Wat een historische dag moest zijn voor Anderlecht - nooit eerder benoemde het een Waal als hoofdtrainer - en voor Felice Mazzu zelf - de zoon van Italiaanse gastarbeiders droomde er al lang van de recordkampioen van België te trainen -, draaide dinsdag uit op een moddergevecht. Union reageerde via een persbericht “verbijsterd” over de handelwijze van zijn coach en van Anderlecht. Het liet weten “te onderzoeken welke juridische gevolgen het aan deze zaak geeft”. De reactie van paars-wit liet niet lang op zich wachten. Anderlecht stelde “verrast en ontgoocheld” te zijn over de communicatie van Union. “Anderlecht en Felice Mazzu betreuren dat Union deze onderhandeling op het publieke forum brengt, maar blijven bereid om tot een onderling akkoord te komen.”

© BELGA

Vertrouwensbreuk

Het is de vraag of een onderling akkoord er snel komt. Voor Union is er sprake van een vertrouwensbreuk, nu Anderlecht eenzijdig de aanstelling van Mazzu via zijn kanalen gecommuniceerd heeft. De vicekampioen was op de hoogte van de onderhandelingen, maar rekende op een verbrekingsvergoeding. Anderlecht lijkt niet van plan die te betalen.

Het gevolg is dat Mazzu op dit moment nog steeds werknemer is van Union en zijn opzegperiode moet volmaken. De coach neemt de volgende weken vakantie, maar moet die nog officieel aanvragen bij Union. De geel-blauwe club bekijkt op dit moment haar juridische opties. Als de trainingen bij Anderlecht herbeginnen - de spelers moeten zich melden op 20 juni, de eerste veldtraining staat op 22 juni geprogrammeerd -, zal Mazzu nog steeds in opzeg zijn. Indien hij op dat moment prestaties wil leveren voor een nieuwe werkgever, zal hij geen andere keuze hebben dan een verbrekingsvergoeding te betalen.

© BELGA

Zaak-Selemani

Het bestuur en het management van Union zit woensdag samen met zijn advocaten om de juridische opties te overlopen. Het zou een pestmaatregel kunnen overwegen en de vakantie van Mazzu niet toekennen. In dat geval moet de Italo-Belg nog enkele taken uitvoeren binnen de club. Meer waarschijnlijk kiest Union voor een procedure via de arbeidsrechtbank tegen Mazzu. Ook de assistenten die Mazzu wil meenemen naar West-Brussel riskeren een gelijkaardige procedure.

Het is niet de eerste keer dat Union zulke stappen doet. De club deed hetzelfde bij de overgang van Faiz Selemani naar KV Kortrijk. De Frans-Comorese aanvaller zegde in de zomer van 2019 eenzijdig zijn contract op bij de toen nog tweedeklasser om in de Jupiler Pro League te voetballen. Meer dan een jaar later volgde het vonnis van de arbeidsrechtbank. Union werd in het gelijk gesteld en Selemani moest een schadevergoeding betalen.

De ‘transfer’ van Mazzu riskeert de relaties tussen de twee Brusselse clubs te verzuren. Bij Union is te horen dat Mazzu zich laat gebruiken door Anderlecht. De paars-witte club loopt juridisch geen risico bij een mogelijk conflict tussen Mazzu en Union. Anderlecht benadrukt dan weer dat het zich verzoenend probeert op te stellen en dat ook zal blijven doen.