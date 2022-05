Zeventienjarige jongen gewond bij schietincident bij Nederlandse school

Bij een schietincident aan een school in het Nederlandse Zoetermeer is dinsdagmiddag een 17-jarige jongen uit Delft gewond geraakt. Hij heeft op eigen krachten een ziekenhuis kunnen bereiken en is daar met spoed behandeld, aldus de politie dinsdag. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Het incident gebeurde rond 16.30 uur op een parkeerterrein bij de school. Het is niet duidelijk of de gewonde een leerling is. Getuigen vertelden de politie dat na het schietincident meerdere jongens in zwarte kleding wegrenden.

De politie zei eerder op zoek te zijn naar “meerdere verdachten” en is een “uitgebreid” onderzoek gestart naar de schietpartij. Bij de zoektocht werd een politiehelikopter ingezet. Getuigen en andere mensen met meer informatie worden opgeroepen zich te melden.