Ex-vrouw van prins van Qatar dood teruggevonden in Spanje

Kasia Gallanio, een voormalige prinses van Qatar, is dood aangetroffen in haar appartement in het Spaanse Marbella. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de 45-jarige ex-vrouw van een naast familielid van de emir van Qatar zondag is overleden.

Volgens Le Parisien ging de politie zondag het appartement van Gallanio binnen nadat haar dochters hadden gemeld dat ze al dagen geen contact meer met hun moeder hadden. Over een doodsoorzaak is officieel nog niets gemeld, maar verschillende media schrijven dat de dood van Gallanio mogelijk samenhangt met drugsgebruik.

De vrouw zou door de politie teruggevonden zijn in bed. Volgens de eerste vaststellingen waren er geen tekenen van geweld.

De 45-jarige Gallanio, een Amerikaanse van Poolse komaf, was jarenlang getrouwd met de 73-jarige Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, een oom van de emir van Qatar. Galliano en haar ex-man waren al jaren in een juridische strijd verwikkeld nadat Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani werd beschuldigd van seksueel misbruik van een van de dochters. Hij heeft deze beschuldiging altijd ontkend.

De rechtbank in Parijs zou de vraag om hoederecht van Gallanio eerder deze maand afgewezen hebben. Vrouw had onlangs enkele maanden in het ziekenhuis doorgebracht omdat ze geregeld zenuwinzinkingen had. De rechter besloot daarom om de zaak uit te stellen tot de vrouw een psychologisch evaluatie onderging.

Het voormalige koppel heeft drie kinderen: tweelingdochters van 17 jaar en een dochter van 15 jaar. De tweeling zou bij de vrouw in Marbella wonen, terwijl de 15-jarige in bij haar vader in Parijs woont.