Wat een knaltijd! Nederlandse Femke Bol loopt snelste 300 meter horden ooit

De Nederlandse Femke Bol heeft dinsdag tijdens de Gouden Spike in Ostrava de scherpste tijd ooit gelopen op de ongebruikelijke 300 meter horden: 36.88. In het hoogspringen bleef Thomas Carmoy steken op 2m15.

Het woord wereldrecord mag officieel niet gebruikt worden op de weinig courante 300 meter horden, maar de prestatie van de 22-jarige Bol is er daarom niet minder indrukwekkend om. Ze denderde naar 36.88, ruim een seconde onder de negen jaar oude besttijd van de Tsjechische Zuzana Hejnova, die op 38.16 stond.

In het hoogspringen bleef Thomas Carmoy steken op een achtste plaats en 2m15. Zijn persoonlijk record bedraagt 2m27. Over zijn selectie voor het WK in Eugene in juli moet Carmoy zich weinig zorgen maken. Hij is 22e op de wereldranking, terwijl de beste 32 naar het WK mogen. De winst ging dinsdag naar de Italiaanse olympische kampioen Gianmarco Tamberi met 2m30.

Op de 3000 meter steeple liep Lamecha Girma een Ethiopisch record: 7:58.68. Dat is de snelste wereldwijde chrono in vier jaar tijd. Op de 100 meter maakte de Brit Reece Prescod indruk door ondanks een tegenwind van 1.2 meter per seconde naar een persoonlijk record van 9.93 te snellen. Op de 200 meter bij de vrouwen won Aminatou Seyni in een Nigerees record van 22.22, voor de Amerikaanse Allyson Felix, die 22.78 klokte.

© EPA-EFE