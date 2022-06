Het kookboek dat ons vis uit blik leerde waarderen... tot op zekere hoogte: “Hier trek ik de grens”

Sardientjes in (olijf)olie en makreel in tomatensaus zijn zowat de enige vissen in blik die ik puur eet, koud met brood om erin te soppen. Iedere andere ingeblikte vis – tonijn, ansjovis, zalm, krab … – is steevast onderdeel van een recept met meerdere ingrediënten. Maar ook daar kom ik niet veel verder dan pasta con le sarde, salade niçoise, tapenade of een boterhamslaatje. En in (pasta)sauzen laat ik wel eens een ansjovis wegsmelten. Die laatste is trouwens ook lekker bij gebakken croutons.