Rolstoeltennisser Joachim Gérard strandt op Roland Garros in eerste ronde

Rolstoeltennisser Joachim Gérard, het nummer 6 van de wereld, is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde op Roland Garros.

Gérard, die op de Paralympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro brons veroverde in het enkel, verloor in twee sets met 6-2 en 7-6 (7/3) van de Fransman Stéphane Houdet (ITF 5). In de kwartfinales neemt Houdet het op tegen Shingo Kunieda (ITF 2). De Japanner was begin dit jaar in de eerste ronde van de Australian Open te sterk voor Gérard.

Voor het eerst telt het deelnemersveld 12 spelers in plaats van de gebruikelijke 8.

Gérard kreeg op de Paralympische Spelen in Tokio vorig jaar last in de hartstreek en had enkele weken intensieve verzorging nodig. Intussen vervolgt hij zijn carrière met een defibrillator.