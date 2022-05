Het doek valt officieel: Moeskroen vraagt faillissement aan

“Tijdens de laatste bestuursvergadering hadden de bestuursleden samen met de stad en het IEG besloten een nieuwe periode van bezinning in te lassen om te trachten een oplossing te vinden voor de problemen waarmee de club wordt geconfronteerd”, legt Moeskroen uit op de clubwebsite. “Een werkgroep, bestaande uit Pierre Huys, Guy Brutsaert, Benjamin Seillier en de advocaten van de club, kreeg de opdracht de verschillende mogelijke oplossingen te bestuderen.”

“Aan het eind van deze periode van twee weken is er geen oplossing gevonden”, gaat het verder. “De Raad van Bestuur heeft daarom besloten het faillissement toe te geven. Het was met veel pijn en teleurstelling dat we dit besluit moesten nemen.”

Het was al even duidelijk dat Moeskroen niet meer in het profvoetbal zou kunnen blijven, maar de club hoopte volgend seizoen wel nog in de Tweede Nationale te kunnen uitkomen. Dat blijkt nu ook niet realistisch te zijn, de club verdwijnt. Opvallend: Moeskroen mag wel nog meestemmen over het nieuwe competitieformat omdat het nog tot 30 juni over een proflicentie beschikt.