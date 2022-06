De vindplaats van Jürgen Conings is nog steeds een bedevaartsoord. — © rr, Mine Dalemans.

Volgende week vindt in Limburg een herdenking plaats voor Jürgen Conings, de militair die na een wekenlange klopjacht dood werd teruggevonden in het Dilserbos. Organisator is Tomas Boutens, bekend figuur bij extreemrechts.