Lummen loopt leeg: de spelers of coaches met een rood kruis door hun hoofd hebben de club verlaten. — © RR

Afgelopen nacht eindigde in het basketbal de mutatieperiode voor amateurspelers. Dé transfer van het jaar is zonder meer Toon Ceyssens van (het sterk uitgedund) Lommel naar Limburg United. Markant is ook de leegloop van Athenas Lummen.