Rafael Nadal maakt Parijs blij: 35-jarige Spanjaard werkt zich in vier sets voorbij Novak Djokovic naar halve finale op Roland Garros

Om het gewicht van deze kwartfinale even te duiden: het was de eerste keer in de tennisgeschiedenis dat twee spelers met elk minstens 20 grand slam-zeges tegenover mekaar stonden. En met de 40-jarige Federer al anderhalf jaar op ziekteverlof en de weldra 36-jarige Nadal krakend in vele voegen is de kans groot dat het ook de laatste keer zal zijn... Zo had de Spanjaard zelf deze week al aangegeven dat 2022 wel eens zijn ultieme passage aan de Seine zou kunnen zijn.

Nadal begon plankgas aan de wedstrijd, waarbij hij vier keer in zes kansen de opslag van Djokovic brak. Het leidde tot een 2-6 en 0-3 voorsprong voor Nadal. Het nummer 1 van de wereld had tot dan een fletse indruk gemaakt, maar kwam halverwege de tweede set onder stoom. Hij verhoogde het tempo en vond vaker de lijnen. Na een game van 18 minuten tilde hij zichzelf op gelijke hoogte: 3-3. Het momentum lag aan Servische kant, wat leidde tot 6-4 in set 2.

Nocturne

Dat de 59ste editie van deze klassieker als avondsessie geprogrammeerd stond, zat Nadal behoorlijk dwars. De man van Mallorca oordeelt dat zijn manier van spelen baat heeft bij drogere en warmere omstandigheden – met een bal die hoger opspringt - dan die kille Parijse nocturnes bieden, maar in de derde set was daarvan alvast niets te merken. Nadal domineerde nadrukkelijk (2-6), wat hem op een 2-1 voorsprong in sets bracht.

De overmacht waarmee Djokovic zijn Parijse traject had afgelegd, had van hem de duidelijke favoriet gemaakt. Hij had nog geen enkele set uit handen gegeven, maar stond dit keer twee stuks in het krijt tegen de 13-voudige kampioen in Parijs. Zoals steeds in zijn favoriete speeltuin genoot Nadal van de volksgunst. Djokovic had bij zijn opkomst fluitsignalen moeten trotseren en zou later ook nog afkeuring oogsten toen hij na een gemiste volley het net belaagde.

In de vierde set probeerde le tout Paris zijn held naar de halve finale te stuwen. Djokovic negeerde de geluiden uit de tribune, ging doorheen de opslag van zijn rivaal en serveerde bij 5-3 voor setwinst. Nadal wilde evenwel niet wijken en dwong nog een tiebreak af. Daarin maakte Djokovic atypisch veel fouten, waarvan zijn rivaal gretig profiteerde om de tiebreak, de set en de match naar zich toe te halen.