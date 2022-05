Geen nieuwe geblesseerden: Roberto Martinez ziet alle Rode Duivels op trainingsveld verschijnen

Met uitzondering van Thibaut Courtois en Jason Denayer, die out zijn voor de vier Nations League-wedstrijden, stonden alle dertig Rode Duivels die door bondscoach Roberto Martinez zijn geselecteerd dinsdag op het oefenveld in Tubeke.

Eden Hazard, Loïs Openda en Romelu Lukaku trainden maandag binnen maar stonden dinsdag op het oefenveld, drie dagen voor de derby tegen Nederland in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Tijdens de 15 minuten van de training die toegankelijk waren voor de pers begonnen de Duivels met hun opwarming, voordat ze getrakteerd werden op een regenbui.

België zal het zonder Thibaut Courtois en Jason Denayer moeten stellen in de vier Nations League-wedstrijden deze interlandperiode. Courtois, die zaterdag in de Champions League-finale werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd, zei meteen na die wedstrijd dat hij last had van pubalgie en overwoog het de komende weken rustig aan te doen.

Courtois maakte maandagavond zijn opwachting in Tubeke nadat hij de trouwceremonie van zijn broer had bijgewoond. Hij werd, net als Jason Denayer, onderzocht door de medische staf van de Duivels. De verdediger van Lyon heeft een enkelblessure.

