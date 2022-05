Oekraïense commissaris voor Mensenrechten ontslagen uit parlement

Pavlo Frolov van Dienaar van het Volk verwijt Denisova dat ze “meerdere details over seksuele misdrijven en verkrachtingen van kinderen” in de bezette gebieden heeft gepubliceerd, die ze “niet kon bewijzen”. Volgens hem hebben die berichten de aandacht van internationale media afgeleid van de “werkelijke noden” van Oekraïne. Zijn inziens heeft Denisova te weinig tijd in Rusland en Wit-Rusland doorgebracht, waar haar statuut krijgsgevangenen en mensen in bezette gebieden had kunnen helpen.

Denisova kwam ook in aanvaring met het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) dat de evacuaties uit de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol organiseerde en dat ze publiek verdacht van medeplichtigheid met Rusland. Volgens de regeringspartij is het vicepremier Irina Veretsjoek die de dossiers van humanitaire corridors en uitwisseling van krijgsgevangenen beheert, die eigenlijk onder de verantwoordelijkheid van Denisova vallen.

“Ik werd ontslagen in strijd met de grondwet, de Oekraïense wetten en de internationale normen. Ik zal het besluit voor de rechtbank aanvechten”, liet Denisova weten op Telegram.